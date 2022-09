Chieri punta su Pnrr e sicurezza. Il sindaco: «Non siamo il Bronx»

Da un lato, le attuali polemiche su sicurezza e viabilità. Dall’altro, i grandi progetti per il futuro: il sindaco di Chieri ha appena superato la metà del suo primo mandato, caratterizzato dalla lotta al Covid e dalle opportunità del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Alessandro Sicchiero e la sua giunta ne hanno raccolte parecchie: 8 milioni per recuperare parte dell’ex Tabasso, cui il Comune ne aggiungerà 2; altri 5 per trasformare i capannoni militari dell’area Scotti nella “Casa delle associazioni”; 3 milioni per progetti in ambito sociale.

Tutte opere che difficilmente termineranno entro le elezioni del 2024: «Stiamo seminando tanto in un periodo storico che vedrà partire tante opere – rivendica il primo cittadino chierese – Erano tutte nel nostro programma e siamo contenti di riuscire ad avviarle. Poi spero di portarle avanti nel secondo mandato: ho sempre detto che avrei ragionato sui 10 anni. Ci sarà ancora tanto da fare, come la piscina e il resto dell’area Tabasso».

Intanto Sicchiero guarda agli interventi più vicini: «Prima che esistesse il Pnrr, la precedente amministrazione aveva avviato il progetto della bretella di Pessione. E noi abbiamo ottenuto il contributo della Compagnia di San Paolo per abbattere l’ex scuola Mosso: a settembre consegneremo il cantiere e il nuovo parco dovrebbe essere pronto per l’estate 2023».

A proposito di Pessione, la frazione della Martini è al centro delle cronache per la pista ciclabile che ha rivoluzionato la viabilità. Ma il presente di Chieri è costellato di polemiche per l’aumento delle isole pedonali e l’arrivo di nuovi dossi: «Fare delle migliorie dove necessario ma rivendico la scelta politica di dare maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti: certi interventi non servirebbero se tutti rispettassero il Codice della Strada».

I chieresi discutono molto anche di sicurezza, scottati dalle notizie su degrado, furti, aggressioni e spaccio: «Un conto è la percezione, l’altro la realtà: i dati dicono che restiamo una città tranquilla, non accetto che qualcuno parli di “Bronx”. È vero che ci sono stati degli episodi, tanto che abbiamo chiesto aiuto ai carabinieri e stiamo chiedendo turni serali ai vigili».

Il sindaco sottolinea anche gli investimenti su cultura, partecipazione e riorganizzazione della macchina comunale, con 1 milione di euro destinati a digitalizzare le pratiche edilizie. Ma ammette anche dove la sua giunta poteva fare meglio: «Non siamo per niente soddisfatti del lavoro sul decoro urbano: i marciapiedi sono pieni di erbe infestanti e spesso i cestini stradali sono insufficienti. Sono compiti del Consorzio rifiuti, che è un’eccellenza nel suo ambito e meno in quest’attività. Abbiamo già raddoppiato i fondi a disposizione ma non è bastato: cercheremo di risolvere altrimenti».