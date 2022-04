Chiellini lascia la Nazionale: l’ultima partita contro l’Argentina

Giorgio Chiellini ha deciso: quella contro l’Argentina in programma a Wembley l’1 giugno sarà l’ultima partita con la casacca della Nazionale. L’addio all’Italia era nell’aria, dopo aver fallito la qualificazione al Mondiale in Qatar nella maledetta sfida del playoff contro la Macedonia: “A 38 anni è giusto lasciare spazio ai più giovani – ha detto il difensore della Juventus ai microfoni di Dazn -. Sarebbe il top salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l’Argentina. Poi a fine stagione penserò a cosa fare”.