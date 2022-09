Chiede ospitalità a un amico «e lui mi ha stuprato più volte»

«Sono stata stuprata». Ha scelto una donna, il suo avvocato, per sfogarsi e chiedere aiuto. La presunta vittima della violenza, una 42enne romena, tra un pianto e l’altro, ha spiegato chi fosse quell’uomo così violento: la persona che la stava ospitando, da qualche tempo, a Caselle. Ovvero un connazionale, più grande di lei.

Ed è proprio nella città dell’aeroporto che si sarebbero svolti i fatti, ora al vaglio della procura di Torino e del pubblico ministero Barbara Badellino, che sta indagando sull’accaduto dopo che l’avvocato della 42enne, Alice Cometto, ha sporto querela.

Una volta dai carabinieri, la donna si è finalmente liberata delle paure, raccontando ai militari quanto sarebbe successo in quell’appartamento. Spiegando di aver deciso di temporeggiare nel denunciare tutto perché aveva paura e non sapeva dove andare, visto che aveva difficoltà a trovare un appartamento.

I carabinieri hanno subito fatto scattare la procedura del «lettino rosa», dove la donna vittima di violenze – ma anche soggetti fragili in generale, come anziani, minori e portatori di disabilità – viene accolta in ospedale dal triagista e, successivamente, dal personale medico, già allertato del problema. La donna è stata poi fatta entrare in ambulatorio per i dovuti accertamenti clinici e supportata dai servizi sociali, che l’hanno aiutata nella fase «post denuncia».

Ora la 42enne si trova in una comunità protetta, così come prevedono i protocolli vigenti in materia di protezione delle persone vittime di violenze sessuali. A debita distanza da quell’orco. Ora sarà la procura di Torino a dover fare luce su ogni aspetto di questo caso. Partendo dalle dichiarazioni fatte dalla donna ai militari e provando a ricostruire l’intera vicenda.