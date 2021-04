Chiama il taxi, non paga e si barrica in casa: arrivano polizia e vigili del fuoco

Sabato notte una cittadina spagnola di 21 anni ha chiamato un taxi per spostarsi dal centro in zona San Salvario. Terminata la corsa, la giovane ha riferito al tassista di non avere soldi per pagare il servizio ma che, se l’avesse attesa in macchina, sarebbe salita nel suo appartamento per recuperare la carta di credito. Sospettoso, l’uomo ha lasciato il taxi e ha deciso di seguirla fino all’entrata del suo alloggio, portando con sé il pos per effettuare il pagamento.

Attraverso la porta rimasta socchiusa, il tassista ha osservato la giovane impegnata nella ricerca della carta, quando improvvisamente la porta si è chiusa davanti ai suoi occhi. L’uomo allora ha contattato il 112 NUE. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza giunti sul posto hanno suonato all’appartamento della 21enne, fin quando quest’ultima ha staccato il quadro elettrico per impedire ai poliziotti di continuare a utilizzare il campanello.

Richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, la donna è stata trovata all’interno della sua stanza, distesa sul letto, in stato di ubriachezza. Per la 21enne è scattata la denuncia per insolvenza fraudolenta.