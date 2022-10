Chi vorrebbe non può

Non deve sorprendere che la gran parte delle imprese della componentistica auto non credano nell’elettrico – e nello specifico nel piano di Stellantis. Non è strano per la semplicissima ragione che, al momento, il mercato che ogni decisione guida e governa non sostiene le visioni dei produttori. I quali – non solo Stellantis: Toyota ha cominciato da anni con le auto ibride o elettrificate – hanno sì deciso che da qui a pochi anni il caro vecchio e inquinante motore termico se ne andrà in pensione – avviso ai governanti: inutile che chiediate all’Europa di cambiare idea, sono i produttori mondiale a decidere cosa produrre e come -, ma sono i primi ad ammettere che al momento le cose non sono facili.

Perché i nuovi veicoli sono cari e una gran fetta della popolazione non riesce a permetterseli, soprattutto se si tratta di necessità e non di moda o di scelta consapevole: giova sempre ricordare che esiste una differenza tra chi compra la super berlina elettrica per sfilare in centro e chi fa durare qualche chilometro in più il vecchio furgone diesel per lavorare. Il mercato, quindi, regala cifre sempre più in crescita, ma al tempo stesso non induce ancora le imprese a investire in un ricambio totale del proprio modo di lavorare.

La crisi dei materiali, il caro-energia, la scarsità dei componenti penalizzano i grandi produttori, fanno esitare le piccole-medie imprese della componentistica e terrorizzano anche gli eventuali consumatori, per i quali caricare l’auto elettrica costerebbe più che andare a gasolio o benzina. E chi vorrebbe sposare la causa, magari non ha le risorse da investire. Senza dimenticare ciò che ci ha scottati tutti nel passato, dai produttori ai consumatori: il mercato è miope, non vede sul lungo periodo. Chi ci riesce, di solito, è un visionario illuminato. O uno speculatore.