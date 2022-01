«Chi sarà il Presidente?». Grazie ai nostri ”Grandi Lettori”. Sondaggio: scegli tu il prossimo capo dello Stato

SONDAGGIO, CLICCA QUI PER SCEGLIERE IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Si chiude oggi il sondaggio tra i nostri lettori, chiamati a indicare il nome del prossimo Presidente della Repubblica Italiana. In tantissimi hanno espresso la loro preferenza votando sul nostro sito internet o inviando una risposta in redazione, segno di come l’elezione del Capo dello Stato sia un momento che ci tocca tutti da vicino. Oggi, alla vigilia di quella che si preannuncia come la prima votazione significativa, interrompiamo il nostro sondaggio, grati della vostra numerosa partecipazione e di come avete seguito insieme a noi l’evolversi delle trattative. E molti tra i lettori, gliene va dato atto, hanno scelto proprio i nomi dei candidati che in queste ore si stanno facendo strada verso il Quirinale. Oltre il 30% dei lettori avrebbe voluto Silvio Berlusconi alla guida del Paese. Il Cavaliere è rimasto il pole position fino all’ultimo minuto, ma ha poi deciso di fare un passo indietro. A più di uno poi non è sfuggita la possibilità di votare per la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Chi ha scommesso per Pier Ferdinando Casini non ha ancora rinunciato a riscuotere la vincita.