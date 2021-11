Chelsea-Juve, Allegri: “Test importante contro i campioni in carica”

Dopo i tre punti contro la Lazio la Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo per la Champions League e lo fa in un palcoscenico suggestivo: Stamford Bridge, Londra. Avversario il Chelsea, campione d’Europa in carica: in palio c’è il primo posto nel girone H, che i bianconeri si assicurerebbero con almeno un pareggio. L’allenatore toscano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro.

SULLA PARTITA

“E’ un incontro stimolante, contro una squadra che è in testa alla Premier League e che ha vinto la Champions l’anno scorso. Per noi rappresenta un test importante”.

SULL’ASSENZA DI LUKAKU

“Con lui in campo si comportavano con caratteristiche diverse, ora hanno meno punti di riferimento e più contropiedisti. Lukaku agisce come punto di riferimento, come boa: senza di lui avranno qualcun altro per esprimersi in velocità. E noi dovremmo difendere in un modo diverso”.

SU DYBALA E GLI ALTRI GIOCATORI

“Paulo sta bene, sarà convocato. Ma è fuori da dieci giorni, quindi non so quanti minuti ha nelle gambe. Kulusevski? Ci sarà, stamattina non era in gruppo perché era dal dentista. Nessun problema, c’è e sarà convocato anche lui. Emergenza in difesa? Non penso, abbiamo varie scelte, tra cui il giovane De Winter. Chiellini e De Sciglio sono prossimi al rientro, mentre ci vorrà tempo purtroppo per Danilo e Bernardeschi“.

SULLA FORMAZIONE

“In attacco giocherà uno tra Kean e Morata, magari un tempo uno e un tempo l’altro. Mi sono piaciuti entrambi a Roma. Dietro ci sarà Alex Sandro, a metà campo devo ancora decidere. Rabiot e McKennie sono in crescita, stanno migliorando e diventando giocatori importanti come tanti”.

SULLA MANCANZA DI RETI

“Dobbiamo avere più serenità, senza fretta di cercare il risultato. Sabato a Roma avevamo creato presupposti per fare gol ma alla fine abbiamo segnato solo su rigore e abbiamo rischiato non chiudendo la partita. Se manca Ronaldo? Abbiamo tanti giocatori che possono segnare, sono sicuro che troveremo presto i gol che cerchiamo”.