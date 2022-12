Checco Zalone a Torino: boom di spettatori. E due Vip a sorpresa in platea [FOTO]

Tutto esaurito e grande entusiasmo a Torino per “Amore + Iva”, il nuovo spettacolo di Checco Zalone scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.

Il Teatro Colosseo, nel quale Zalone si esibirà fino al 16 dicembre, non ha tradito le aspettative: boom di spettatori e sala piena in ogni ordine di posto, come ampiamente preventivabile visto il sold out della vigilia.

Tra il pubblico anche due Vip a sorpresa: Marco Masini, già a Torino lo scorso 3 dicembre per il suo concerto, e Luciano Moggi.