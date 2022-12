Che Natale sarebbe senza i film classici firmati Walt Disney

Un museo deve pensare ad ogni tipo di pubblico, non solo agli esperti della materia di cui si occupa: anche quello del cinema alla Mole Antonelliana ha delle regole di questo tipo, dovendo provare a fare cultura giorno dopo giorno senza mai dimenticarsi di aumentare i propri spettatori anche tra le nuove generazioni. Per questo motivo, oltre che per il loro puro valore artistico, al Cinema Massimo è stata organizzata per le vacanze di Natale una rassegna di classici dell’animazione Disney per riunire le famiglie davanti al grande schermo: come una volta, con i film di una volta.

La rassegna “Capolavori animati” è ribattezzata anche Walt Disney Fest: «Un Natale all’insegna di un cinema intramontabile e adatto a tutte le età», spiegano gli organizzatori dal Museo del Cinema. «I film prodotti da Walt Disney tornano sul grande schermo forti della loro poesia e di storie capaci di commuovere, divertire, insegnare e far sognare. Una rassegna di sette film con i quali la casa di produzione statunitense ha portato avanti il progetto disneyano di trasposizione cinematografica dei capolavori della tradizione favolistica, inaugurata nel 1937 appunto con “Biancaneve e i sette nani”».

Il primo film proposto, sabato 24 dicembre alle 15,30 (biglietti 6 euro, ridotto 4) sarà il simpatico “Robin Hood” del 1973. Chi non conosce le vicende di Robin Hood? Volpe e arciere di talento, insieme agli abitanti di Nottingham combatte contro il Principe Giovanni, un avido leone che governa il Regno Unito al posto di suo fratello Re Riccardo, partito per le Crociate (ma non si può dimenticare il serpente Sir Biss). Rubano ai ricchi per aiutare i poveri, e inevitabilmente vinceranno.

I primi classici storici sono stati proposti lo scorso anno, nella prima edizione della rassegna: a Natale 2022, sempre alle 15,30 è il turno di “Red e Toby nemiciamici” mentre a Santo Stefano di “La bella e la bestia” (la versione animata del 1991, non quella successiva con attori). E poi arriveranno, tra Capodanno e l’Epifania, “Aladdin” e “Pocahontas”, “Mulan”, “Le follie dell’imperatore” e “Il pianeta del tesoro”. Saranno titoli abbastanza interessanti per far tornare in sala il pubblico che nel dopo-pandemia fatica a ritrovare confidenza con il grande schermo?

Gran finale delle vacanze al cinema con l’animazione per famiglie sarà con un animatore francese e non con Disney: domenica 8 gennaio alle 10,30 (biglietti a 4 euro, gratuito fino a 3 anni) ci sarà “Principi e principesse” di Michel Ocelot, autore di Kirikù: sei storie realizzate con la tecnica delle silhouette, una proiezione a misura di bambino con alzatine, volume ridotto, luci soffuse, fasciatoio, scaldabiberon, pannolini e passeggino-parking.