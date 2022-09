Charlene parla della malattia: «Oggi mi sento più tranquilla»

Charlene di Monaco sta sempre meglio e si vede. O meglio, lo ha mostrato nelle poche uscite pubbliche fatte da maggio a oggi, l’ultima delle quali è stata l’udienza con Papa Francesco in Vaticano. Ma da allora nessuno l’ha più vista in giro e così sono tornate a circolare le voci più diverse, compresa una clamorosa.

Compresa quella sdoganata dal magazine “In Touch”. Charlene non si sarebbe fatta più vedere perché ha qualcosa da nascondere. La pancia della sua presunta nuova gravidanza, un argomento che torna puntualmente di moda anche se non c’è nessun annuncio ufficiale e nemmeno ci sono immagini che lo confermino. Nel Principato circola anche la voce che la coppia reale possa mettere in cantiere a un’adozione, anzi sarebbero già state avviate le pratiche.

Lei non commenta ma in compenso ha rilasciato un’intervista alla rivista sudafricana News 24 commentando la sua rinascita: «Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia. La mia vita quotidiana ora ruota attorno ai miei figli». Per quasi un anno è stata costretta a rimanere lontana da Jacques e Gabriella, i suoi gemelli che oggi hanno 7 anni, tra i problemi di salute in Sudafrica e il ricovero in Svizzera. Ma adesso vuole riprendersi tutto quello che ha perso e le sue parole sono di grande speranza: «Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla» . Quella che doveva essere una semplice operazione di rialzo del seno mascellare è diventata un calvario. Charlene ha subito tre interventi alla testa nel giro di pochi mesi e la convalescenza è stata lunga, anche molto faticosa. Ora che ha ripreso le forze, alterna nuoto e palestra per recuperare la piena forma fisica.

Ma c’è anche un altro segreto dietro alla sua rinascita. «Sono profondamente cristiana e la fede mi ha guidato nei momenti difficili della mia vita», ha spiegato nell’intervista. Ecco perché si è goduta appieno la visita dal Papa in Vaticano: «Per me è stato un onore e un privilegio».