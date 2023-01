Charlène, la famiglia a Monaco: «Con loro si sente al sicuro…»

Charlene di Monaco sta meglio, è sulla via della completa guarigione anche se in realtà nessuno ha mai saputo realmente quale fosse il suo male, e non ha mai negato quanto sia stata importante la sua famiglia nel percorso della rinascita. Quella nuova, con il principe Alberto e i loro due gemelli. Ma anche quella vecchia, dove è nata e cresciuta. E per questo arriva una novità importante dal Principato. Di recente Mike Wittstock, 76 anni, e la madre della principessa, Lynette (63 anni), hanno lasciato Johannesburg cambiando anche continente per stare più vicini alla figlia.

Vivono in un appartamento nelle vicinanze di Palazzo Grimaldi e la loro è una presenza discreta ma costante accanto a Charlene che il prossimo 25 gennaio festeggerà il suo 45° compleanno. La rivelazione arriva dal Daily Mail che riferisce le parole di una fonte anonima ma beninformata: «La famiglia Wittstock si è trasferita in una casa a pochi minuti di auto da Charlene e si incontrano di continuo. La fanno sentire al sicuro e le ricordano la vita molto più spensierata di cui godeva prima di diventare la principessa di Monaco». In effetti anche il fratello di Charlene, Gareth, era già andato a vivere a Monaco già dieci anni fa, mentre il minore, Sean, la chiama ogni giorno dal Sudafrica. Normalità, quello di cui aveva bisogno dopo mesi di malattia e di voci incontrollate. A mettere la parola fine è l’ultima intervista di Alberto al settimanale “People”: «Lo scorso anno e l’inizio di questo sono stati molto difficili per lei. Ma poi ha davvero ribaltato la situazione in un modo incredibile. Sono davvero orgoglioso di mia moglie. E’ stata attiva in molti eventi diversi. Charlene è più coinvolta nella vita pubblica e fa cose di cui è appassionata». Così per la famiglia è stato un bel Natale e lui ha potuto pensare solo ai regali: giocattoli per i figli, anche se ha confessato che il piccolo Jacques è uscito dalla sua fase di passione per Super Mario. E per la moglie? «Qualcosa di utile, qualcosa che voleva. Dopo Natale ci prenderemo una settimana di ferie per una vacanza, passeremo il Capodanno in un posto diverso». E ora ci sono anche i suoi.