Charlene è tornata a Monaco per il compleanno di Alberto

Come sta Charlene di Monaco? Una domanda che negli ultimi mesi è rimbalzata ovunque, con risposte alle volte contrastanti e mezze verità che non hanno mai chiarito la situazione. Nelle ultime ore c’è stato l’ennesimo colpo di scena che ha del clamoroso perché nessuno se l’aspettava in questo momento. La principessa è ricomparsa a Montecarlo, sorridente nelle prime immagini con il marito e i due figli, anche se in realtà è l’unica che indossa ancora la mascherina.

Ma il comunicato ufficiale di Palazzo Grimaldi è chiaro e spazza via tutti i sospetti. «Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni: in accordo con i Suoi medici e visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà la sua convalescenza nel Principato, con Suo Marito e i figli al suo fianco». E poi la precisazione: nelle prossime settimane Charlene comunque dovrà terminare la sua fase di cure e poi potrà riprendere gradualmente gli impegni ufficiali. Charlene è tornata e ora il Palazzo chiede rispetto della sua privacy facendo scendere il silenzio sulla coppia anche per salvaguardare la tranquillità dei figli. Quando i due gemelli, Jacques e Gabriella, hanno compito 7 anni la mamma non c’era. E lei era da sola a gennaio quando ha festeggiato i 44 anni.

Ma la data scelta per il suo rientro ufficiale non è casuale. Da poco, infatti, Alberto di Monaco ha compiuto 64 anni e ci saranno grandi feste anche se la loro sarà assolutamente privata. La principessa ha bisogno di riprendersi, anche se ormai il soggiorno nella clinica svizzera è solo un ricordo.

L’ultima volta che Charlene era apparsa in pubblico, più di un anno fa. Il 9 febbraio 2021, poco prima di partire per il suo viaggio in Africa, suo continente d’origine (è nata in Zimbabwe) che ha segnato il suo esilio forzato. Era tornata a novembre, prima di sparire di nuovo subito. Ma questa in qualche modo deve essere la data definitiva. E ora molti chiedono ad Alberto di spiegare e chiarire la natura della malattia, un passaggio mai affrontato.