«Charlene è sotto contratto: 12 milioni per foto ed eventi»

Da quando Charlene di Monaco ha fatto ufficialmente rientro nel Principato si susseguono le ricostruzioni, alcune decisamente forzate. La principessa a Pasqua è riapparsa insieme al marito e ai figli, di recente è finalmente uscita anche in pubblico ma ancora molti non sono convinti che possa durare.

E chissà cosa diranno adesso tutti gli eternamente critici di fronte alle ultime rivelazioni clamorose in arrivo dal Principato. Perché il grande amore di Charlene per il principe Alberto e per i figli Jacques e Gabriella sarebbe solo un bluff. Almeno è quello che sostiene il settimanale francese “Voici” che parla di un accordo multimilionario fortemente voluto dalla principessa.

Stanca dei continui scandali legati al passato del marito e ai suoi veri o presunti tradimenti, l’ex nuotatrice sudafricana sarebbe passata al contrattacco. Così avrebbe chiesto e ottenuto un contratto pari a 12 milioni di euro l’anno per dare la parvenza di una famiglia unita, almeno in pubblico. Da parte sua si impegna ad essere presente negli eventi ufficiali, come il Gran Premio di Formula, la Festa nazionale e quella di Santa Devota.

Ma secondo “Voici” non sarebbe tutto. Alberto avrebbe anche accettato di rispettare altre condizioni molto pesanti. Charlene potrà vivere in Svizzera, dove sembra che abbia già trovato la sua nuova casa. Si muoverà in direzione del Principato solo quando ci sarà la necessità della sua presenza. I due figli invece continueranno a vivere nel Principato, per non sconvolgere la vita che hanno impostato fino ad oggi. Ma la madre avrà diritto a tenerli con sé durante le vacanze scolastiche, sempre che non succedano altre cose che portino Charlene e Alberto ancora più lontani.

Non è la prima volta che la stampa gossippara parla di un amore di convenienza e non di sostanza nella coppia, ma nessuno era mai andato così a fondo. Nessuna smentita ufficiale da parte del Palazzo, nessun commento nemmeno della Principessa. Ma almeno per ora la tregua sembra reggere.