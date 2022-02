Charlene è malata di gelosia. E Alberto manda via la ex…

Ormai è passato un anno esatto da quando Charlene di Monaco aveva lasciato il Principato in direzione Sud Africa per una missione umanitaria. Allora nessuno lo poteva immaginare, ma sarebbe stato l’inizio del suo calvario. E oggi i monegaschi si chiedono se tornerà mai al fianco di Alberto e dei suoi due figli.

Le ultime novità le ha svelate il principe in un’intervista a Monaco Matin. «La principessa Charlene sta molto meglio. Spero che tornerà nel Principato molto presto» ha spiegato, senza sbilanciarsi sulla data esatta del ritorno. Parole in effetti fino ad oggi ne sono state sprecate tante, tutti aspettano fatti concreti.

Come quello che anticipa LC News, perché Alberto sarebbe pronto a fare di tutto per tranquillizzare la consorte. La Principessa è ancora in clinica e sta soffrendo a causa di quello che molti sospettano essere la “sindrome di Rebecca”, una particolare forma di gelosia verso le ex storie del proprio partner. Ma i motivi per preoccuparsi ci sono per Charlene, specie dal ritorno di Nicole Coste a corte. Infatti l’ex fidanzata di Alberto ne starebbe approfittando per avere un ruolo a palazzo. Lo fa per lei e anche per il figlio Alexandre, che è diventato maggiorenne lo scorso anno ed era nato proprio dal flirt con Alberto.

Il riavvicinamento di Nicole è avvenuto proprio mentre la principessa si trovava in Sud Africa, con l’ex hostess che si è fatta avanti lo stesso, presenziando a diversi eventi di gala. E ancora di più adesso, con Nicole che avrebbe rilasciato dichiarazioni molto dure nei confronti della moglie di Alberto, concludendo che non le importa nulla di come sta e che se si trova in questo stato è per via del karma. La mossa del principe per far guarire la moglie? Alberto avrebbe deciso di rispedire la Coste a Londra. Inoltre l’intenzione di Alberto è anche quello di evitare un incontro faccia a faccia tra Charlene e Nicole quando si riprenderà e tornerà a corte e per questo motivo avrebbe deciso intanto di farla andare via.