Charlène e Alberto di Monaco, scene di vita normale con i figli

Quando arriva l’estate, molte famiglie con i genitori che lavorano scelgono i centri estivi per tenere occupati i figli e farli familiarizzare con persone nuove. Non stupitevi, ma lo fanno anche i reali.

Come il principe Alberto e Charléne di Monaco che hanno appena festeggiato il doppio impegno dei loro gemelli, Jacques e Gabriella.

Venerdì 15 luglio i due bambini hanno concluso il “Seadventures Summer Camp”, corso di una settimana per imparare ad andare a vela, organizzato dallo Yacht Club del principato di Monaco. E la settimana precedente i principini avevano completato un corso introduttivo sempre di sette giorni che aveva come temi immersioni e salvataggio in acqua presso la Blue School, l’Accademia del Mare del Principato.

Immancabile, alla fine, la foto ricordo che è stata pubblicata sui profili social di Palazzo Grimaldi: «Il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella hanno ricevuto il diploma del Seadventures Summer Camp», si legge nella didascalia che mostra i due bambini che sfoggiano con orgoglio le loro medaglie, accompagnati fai genitori. In fondo l’acqua è anche un elemento naturale in famiglia, soprattutto per Charléne che con la nazionale sudafricana nel 2000 aveva partecipato alle Olimpiadi di Sydney finendo quinta nella staffetta 4×100 stile libero. Fu allora che conobbe per la prima volta il principe Alberto, al quale è legata sentimentalmente dal 2006 prima del matrimonio celebrato nel 2011.

Ma non è tutto, perché in questi giorni la principessa ha anche partecipato al Ballo della Croce Rossa, una delle serate glamour più importanti di Monaco. L’ennesima apparizione in pubblico, sotto gli occhi di centinaia di invitati, per ribadire che nonostante le chiacchiere e le notizie di una separazione in atto, loro stanno ancora insieme e sono anche apparentemente felici di farlo. Dopo tutto quello che ha passato la Wittstock lo scorso anno, tra operazioni e distacco dalla famiglia, scene di vita normale con i figli di mezzo, un piacere ritrovato.