Champions, nuovo sorteggio: agli ottavi sarà Juve-Villareal

Dopo le polemiche e l’annullamento del primo sorteggio la UEFA ha ufficializzato con nuova estrazione il quadro degli ottavi di finale di Champions League: la Juventus affronterà il Villareal.

LA POLEMICA

La procedura è stata ripetuta per via delle proteste dei club coinvolti per un errore avvenuto nel corso della definizione del secondo ottavo di finale. Il Villareal era inizialmente finito contro il Manchester United, cosa impossibile visto che le due squadre si erano già affrontate nella fase a gironi. L’estrazione è proseguita e gli spagnoli si sono trovati ad affrontare il Manchester City. Il motivo? Uno scambio di palline, che l’UEFA ha descritto come “difficoltà tecniche” per via di un “problema nel software”. Lo stesso sorteggio aveva posto di fronte Juventus e Sporting Lisbona prima di essere annullato.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

LE DATE

La gara d’andata, che i bianconeri disputeranno in trasferta in Spagna, si giocherà tra le due settimane del 15-16 o del 22-23 febbraio. Quella di ritorno, all’Allianz Stadium, è prevista invece a marzo (l’8-9 o il 15-16 del mese).