CHAMPIONS LEAGUE. Riscatto Juve: buona la prima, battuto il Malmoe

La Juventus torna a sorridere: i bianconeri non sbagliano l’esordio in Champions League e battono 3-0 il Malmo in trasferta.

Succede tutto nel primo tempo: apre le marcature Alex Sandro su un cross deviato da Bentancur e messo in rete di testa in tuffo dal brasiliano. Le altre due reti arrivano nel recupero: raddoppia Dybala su rigore guadagnato da Morata, fa tris lo stesso attaccante spagnolo praticamente un minuto dopo.

Tanti cambi per Allegri nella ripresa: dentro McKennie, Kean, Ramsey, Kulusevski e Rugani mentre rifiatano Dybala, Morata, Bentancur, Cuadrado e de Ligt. Poche le emozioni nella seconda parte di gara: i bianconeri amministrano l’ampio vantaggio e portano a casa i primi tre punti della spedizione europea. Nel girone H vince anche il Chelsea: battuto 1-0 lo Zenit, a segno Romelu Lukaku.