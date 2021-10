Champions League, Juve all’esame di russo. Allegri: “Vincere per avvicinarsi alla qualificazione”

La Juventus vola a San Pietroburgo, dove, domani, affronterà lo Zenit in occasione della terza a giornata della fase a gironi di Champions League. Gara fondamentale, quella in Russia, per le ambizioni europee della Vecchia Signora che comanda il Gruppo H a punteggio pieno. Vincere equivarrebbe a ipotecare la qualificazione agli ottavi.

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI (dal profilo Twitter della Juventus):

SULLO ZENIT

«Lo Zenit ha grande qualità a centrocampo e ha centravanti con caratteristiche differenti fra loro, quindi dovremo fare una bella partita per uscire con un risultato positivo. E’ una squadra tecnica, con una mentalità europea. Per noi vincere sarebbe importante per fare un grande passo avanti nella qualificazione».

DE LIGT E ARTHUR

«De Ligt ha recuperato e giocherà. Anche Arthur giocherà, non so se dall’inizio».

SULLA POSIZIONE DELL’EX BARCELLONA

«Arthur può giocare davanti alla difesa o mezzala di regia, alternandosi con Locatelli e Bentancur».

MORATA

«Sta bene, ha recuperato. La svolta? Dobbiamo ancora migliorare, specie negli ultimi 30 metri, ma abbiamo cominciato a trovare continuità nei risultati, all’inizio errori ed episodi ci avevano sfavorito. Ma ci vuole calma».

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA

«La squadra adesso ha piacere a giocare entrambe le fasi, stiamo lavorando tutti i giorni per continuare a migliorare: i risultati aumentano autostima e serenità, anche nelle giocate in campo».

DYBALA

«Il recupero procede bene, quasi sicuramente sarà a disposizione contro l’Inter, e potrà mettere minutaggio fino alla sosta. Domenica? Non ci pensiamo, non possiamo distrarci domani, è troppo importante vincere».

ALEX SANDRO E DE SCIGLIO

«Alex Sandro ha recuperato. De Sciglio arriva da una buona prestazione, ma per lui dovrebbe essere la normalità».

QUALIFICAZIONE

«L’ambizione di puntare al massimo c’è sempre, a prescindere da tutto. Il prossimo scalino? Domani. Poi, ovviamente, durante l’anno, i miglioramenti fisici e tecnici devono essere di tutti, ma facciamo un passo alla volta, con molta calma».

LE DICHIARAZIONI DI SZCZESNY

COMPLIMENTI AD ALLEGRI

«Per vincere domani serve lo spirito di sacrificio e di squadra che abbiamo ritrovato. L’atteggiamento nel lavoro quotidiano è cambiato, devo fare i complimenti ad Allegri. Ritrovarlo è stato bello, si vedono i risultati».

PERIODO DIFFICILE ALLE SPALLE

«Ho passato un periodo difficile, ma grazie al supporto di tutti sto voltando pagina. Bisogna sempre e solo pensare ad aiutare la squadra. Lontano dalla Juve? Non mi sono mai sentito».

TESTA A SAN PIETROBURGO

«Pensiamo a questa partita, che ci permette quasi di chiudere il passaggio del turno. Al resto penseremo poi».

IL GUSTO DI DIFENDERE

«Questa squadra ha giocatori molto forti, ma non potevamo sempre fare tre gol per vincere una partita. Abbiamo riscoperto il gusto di difendere e di sacrificarci, fin dall’allenamento. E la differenza si vede in campo».