Champions League, 90 milioni di motivi per passare il turno

Ora che il quarto posto in classifica, quello che garantisce un posto nella Champions del futuro, sembra essere più consolidato – fermo restando che al termine del campionato mancano ancora nove giornate -, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a gettarsi nella mischia nella Champions League del presente. Domani sera, infatti, all’Allianz Stadium è in programma la partita di ritorno degli ottavi di finale tra i bianconeri e gli spagnoli allenati da Emery, il Villarreal. Una sfida che vale il passaggio ai quarti di finale, traguardo che la Juventus non raggiunge da due stagioni. Ma che vale molto anche dal punto di vista economica. Vincendo, infatti, i bianconeri si garantirebbero una cifra attorno ai 90 milioni di euro. Finora i bianconeri sono arrivati ad incassarne 73 ma passando il turno andrebbero a compiere un ulteriore salto e sarebbero soldi freschi per la casse pingue della Vecchia Signora. Continuando la corsa verso la finale del prossimo 28 maggio a Parigi, i bianconeri continuerebbero a incrementare il loro bottino tra parte fissa e parte variabile. Passando ai quarti – senza contare gli eventuali ricavi da botteghino – si potrebbero guadagnare quasi altri 11 milioni di euro. Essere nelle prime otto garantirebbe un altro bel gruzzoletto. Restringendo il campo alla semifinale, invece, ci sarebbero a disposizione altri 12,6 milioni di euro. Per le due, invece, che si contenderanno la “coppa dalle grandi orecchie” (la Juve non la vince da 25 anni) a fine maggio al Parco dei Principi (casa del Psg) ci sarebbe un ulteriore premio da 15,5 milioni di euro. La vincente, poi, guadagnerebbe altri 4,5 milioni di euro dopo aver alzato il trofeo al cielo. Uno stimolo in più in casa Juventus, visti i tempi – economico-finanziari – che corrono. Da definire, invece, il market pool, ovvero la quota spettante ai bianconeri dalla ripartizione dei diritti televisivi tra le squadre italiane. Anche qui un bel gruzzoletto, visto che in ballo è rimasta solo la squadra di Massimiliano Allegri. Molto, se non tutto, dipenderà da come andrà la sfida di domani sera: per la squadra bianconera è tassativamente “vietato sbagliare” come è accaduto, invece, negli ultimi due anni contro Lione e Porto.