CHAMPIONS. Juve, parla Allegri: “Concentrati sul Malmo, poi pensiamo al campionato”

Massimiliano Allegri non fa drammi e prepara l’esordio in Champions League della sua Juventus, domani impegnata in trasferta in Svezia contro il Malmo.

“In questo momento in campionato non sta andando bene, ma la concentrazione è sulla partita di domani, poi penseremo al resto – ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Servirà giocare una partita tecnica, loro sono una squadra molto fisica. Dobbiamo continuare a lavorare e a giocare con serenità a prescindere dai risultati. L’obiettivo? Entrare sempre nelle prime otto, poi da lì devi giocartela sempre. Noi abbiamo sempre il desiderio di vincere”.

Allegri ha poi difeso Szczesny, protagonista di una serie di errori fatali nelle ultime partite: “E’ un portiere di livello assoluto, domani giocherà senza dubbio”. L’allenatore ha poi fatto il punto sugli infortunati: “Chiesa ha un problema al flessore, non è al 100% e non abbiamo voluto rischiare di perderlo per un lungo periodo. Bernardeschi ha preso un colpo sabato, anche per lui niente di grave ma non volevamo rischiare. Kulusevski? Deciderò domani. De Ligt? Partirà titolare”.