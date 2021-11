Cercatore di funghi disperso nella notte nel Torinese: verso conclusione positiva delle ricerche

Solo un grosso spavento per la famiglia di un cercatore di funghi, disperso nella notte nel comune di Villar Pellice (nel Torinese). L’uomo, intorno alle 7.30 di questa mattina, ha infatti comunicato ai soccorritori di essersi messo al riparo in una baita: i tecnici sono ora diretti verso la posizione indicata per metterlo in salvo e valutarne le condizioni.

L’ACCADUTO

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile avevano iniziato le ricerche nella notte, battendo la zona a piedi fino alle 3 di questa mattina e proseguendo in seguito con il lavoro di pianificazione e strategia dell’operazione di ricerca iniziata questa mattina alle 7. Mezz’ora dopo, poi, la comunicazione dell’uomo. A lanciare l’allarme erano stati i suoi familiari, che non avevano ricevuto più sue notizie dopo aver localizzato la sua auto in frazione Comba.