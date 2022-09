Cerca di salvare suo marito sui binari ma lui si butta sotto il treno dopo la lite

La mente che si annebbia e la tragedia incomprensibile di una giovane vita spezzata alle 23,41 di lunedì sera. Aveva soltanto 24 anni Marco (nome di fantasia), residente a Torrazza. Ha scelto di farla finita lanciandosi contro un treno in transito sui binari del paese dove viveva e dove aveva lavorato. Un dramma che si è consumato proprio di fronte agli occhi della sua giovane moglie che, dopo una discussione familiare, aveva tentato di raggiungerlo alla stazione. Un estremo tentativo di farlo tornare sui suoi passi che purtroppo è stato vano. La donna, impotente, l’ha visto morire di fronte ai suoi occhi ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso in evidente stato di shock dopo l’arrivo dei primi soccorritori.

Un litigio che al momento non ha ancora una spiegazione, nonostante siano tante le voci a rincorrersi dopo la tragedia. L’impatto contro l’ultimo treno passeggeri della sera, un interregionale partito da Milano alle 22,15 e diretto a Porta Nuova, è stato inevitabile, nonostante il tentativo del macchinista di arrestare la corsa del convoglio. A ricostruire gli ultimi istanti di vita del 24enne e a chiarire le ragioni del suo drammatico gesto dovranno essere soprattutto le testimonianze dei familiari e degli amici: nella stazione, infatti, non ci sono telecamere che possano aiutare gli inquirenti della Polizia Ferroviaria intervenuti sul posto dopo il primo intervento dei carabinieri di Chivasso. Il lavoro di acquisizione delle testimonianze è stato avviato sin da subito, ma il quadro della vicenda non sembra essere ancora definitivo. Tante le supposizioni, che per il momento restano tali, che provano in queste ore a spiegare il dramma di quel «bravo ragazzo», come ricordano a Torrazza i conoscenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Torino e Chivasso che hanno aiutato i circa 100 passeggeri del treno a scendere dal convoglio e a raggiungere i bus sostitutivi.

Un altro suicidio si è registrato a Borgaro dove, ieri mattina, è stato trovato un uomo impiccato ad un traliccio dell’alta tensione nel parco Chico Mendes. Si tratta di un 53enne residente a Caselle. Di lui non si avevano più sue notizie da lunedì sera.