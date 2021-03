Cerca di “piazzare” due telefonini rubati: 22enne acciuffato dalla polizia a Porta Palazzo

Nei giorni scorsi, una pattuglia di agenti del commissariato torinese Dora Vanchiglia, impegnata in un servizio in borghese nella zona di Porta Palazzo, a Torino, ha notato un 22enne di origini marocchine, in sella ad una bici rossa, parlottare con un connazionale di 40 anni al quale, prima di incamminarsi con lui verso corso Giulio Cesare, ha mostrato due telefonini.

BICI E TELEFONINI ERANO RUBATI

Ritenendo di potersi trovare davanti ad una possibile ricettazione di beni provento di furto, i poliziotti hanno fermato la coppia sottoponendola a controllo. In effetti, i due cellulari in questione erano stati effettivamente rubati ad una 72enne qualche giorno addietro; inoltre, anche la bicicletta utilizzata dal giovane per spostarsi era stata portata via a un 15enne attorno alla metà di marzo. Come se non bastasse, il 22enne è stato anche trovato in possesso di un tocco di hashish di 13 grammi.

LA COPPIA DI MAROCCHINI FINISCE NEI GUAI

Risultato: il marocchino di 40 anni, che si era mostrato interessato all’acquisto dei telefonini, ma non aveva ancora di fatto consegnato la relativa somma di denaro, è stato denunciato per ricettazione. Il ventiduenne, che si trovava in possesso di beni del valore di circa 1.600 euro di provento furtivo, pluripregiudicato per reati simili ed irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo ed indiziato di delitto. E’ stato inoltre denunciato per violazione della Legge sugli stupefacenti; la misura è stata convalidata nelle ore successive dall’Autorità Giudiziaria. Il giovane risulta attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. presso il commissariato San Paolo.