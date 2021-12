“C’era una volta Goldrake”, mille pagine per il robot che ha segnato una generazione

Chi ha detto che Goldrake è solo un cartone animato? Non di sicuro Massimo Nicora, nato nel ’72 e cresciuto come tutta la sua generazione a “pane e Ufo Robot” e che oggi a quella passione giovanile dedica un monumentale saggio da mille pagine.

“C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la Tv e il mercato del giocattolo in Italia” (Editrice La Torre, 49 euro i due volumi) è il frutto di 14 anni di ricerche, raccolta di documenti e interviste esclusive. Un lungo e appassionante viaggio che non inizia in Giappone negli anni ’70, come ci si potrebbe aspettare, ma 20 anni prima in Usa, alla ricerca delle opere, soprattutto cinematografiche, che hanno influenzato la cultura popolare dell’epoca, fornendo il terreno su cui Go Nagai avrebbe coltivato i frutti della propria fantasia, creando prima i due Mazinga e poi Goldrake. Un’ampia sezione è poi dedicata alla storia del prolifico autore giapponese, di cui Nicora ripercorre la vita e le opere, per poi passare a illustrare come Nagai sia riuscito a creare un prodotto atipico in cui alla classica battaglia tra robot giganti si affiancano toni da tragedia shakespeariana, introspezione, psicologia dei personaggi.

Nicora si concentra poi su come Grendizer (questo il nome originale giapponese) sia sbarcato in Europa, diventando prima il francese Goldorak e poi, grazie al fiuto di una funzionaria Rai che per prima intuì le potenzialità della serie, il “nostro” Goldrake destinato, dopo la sua apparizione, a scatenare reazioni e polemiche tra genitori, psicologi, giornalisti, insegnanti e politici spaventati da una violenza che oggi fa sorridere. Da Goldoni a Corvisieri, da Bevilacqua a Fo: un susseguirsi di posizioni pro e contro che alimenta un dibattito che dura diversi anni. In sostanza «questa – spiega Nicora – è la “vera” storia di Goldrake, dei suoi protagonisti, dei suoi sostenitori e dei suoi detrattori. E anche di tantissimi bambini che non hanno esitato a prendere carta e penna per difendere a spada tratta il loro eroe arricchendo così le rubriche dei giornali di interventi a volte ingenui, a volte profondi che restituiscono lo spirito di un’epoca straordinaria e irripetibile».

C’ERA UNA VOLTA GOLDRAKE

Autore: Massimo Nicora

Editore: La Torre

Genere: Saggistica

Prezzo: 49 euro (due volumi)