Centro, strappa la borsetta a due ragazze e ruba 20 euro: arrestata 21enne

Lo scorso venerdì pomeriggio, gli agenti del Comissariato Centro sono intervenuti in via Montanaro dove due ragazze si trovavano in difficoltà a causa di una giovane che aveva portato via loro una somma di denaro; l’autrice del fatto era momentaneamente trattenuta da alcuni cittadini accorsi a seguito della richiesta di aiuto delle vittime.

Gli accertamenti svolti appuravano che la stessa, una 21enne nata in Italia, di origini maghrebine, con precedenti di polizia specifici, avesse avvicinato due amiche, di 18 e 21 anni, che stavano parlando su di una panchina sita in piazza Montanaro in merito a un’attività lavorativa che avrebbero intrapreso da lì a poco, chiedendo loro di darle dei soldi.

Una delle ragazze aveva con sé tre euro e vista l’insistenza nella richiesta glieli ha dati subito, nella speranza di essere lasciata in pace. Ma a quel punto la 21enne, delusa dall’esiguità della cifra ricevuta, si è rivolta all’altra ragazza, chiedendole se lei non avesse delle banconote di carta. Al diniego della stessa, le afferrava la borsetta e, frugando all’interno, trovava alcune banconote per un valore complessivo di 20 euro, che prendeva buttando poi la borsetta per terra e scappando in direzione di un bar che si trova nei pressi del parco.

La ragazza veniva intercettata da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, ma dopo aver ceduto parte dei soldi a un cittadino straniero, verosimilmente un pusher con cui aveva un debito. Gli agenti del Commissariato Centro intervenuti riuscivano a recuperare e restituire alla vittima soltanto una banconota da 5 euro. La giovane, che risulta tra l’altro sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di fatto del tutto analoghi avvenuti nel recente passato, mai però rispettato, è stata arrestata per furto con strappo.