Centrale riparata, salvo il Natale: «Disdette evitate per poche ore»

Il Natale a Bardonecchia salvo in extremis ma la vicenda del teleriscaldamento andato ko per lunghe settimane in questo inizio di inverno avrà ancora molte ripercussioni, anche a livello legale. Quello che conta però, per turisti e residenti, è che il cenone di Natale lo si potrà consumare al caldo e non battendo i denti. L’annuncio arriva dalla sindaca, Chiara Rossetti: «Due caldaie sono già arrivate e in funzione, e altre due arriveranno oggi (ieri ndr)». Gli effetti per la centrale del teleriscaldamento e nelle case sono immediati. «La situazione è già migliorata in paese, con le ultime caldaie risolveremo il problema anche nelle frazioni più lontane dalla centrale».

Per fortuna, visto che gli albergatori erano a un passo dal baratro. «Per Natale siamo praticamente al tutto esaurito ma in questi giorni siamo stati subissati da telefonate dei turisti preoccupati – spiega Fabrizio Valentini, presidente di Federalberghi Bardonecchia – a tutti abbiamo chiesto pazienza proprio fino al 21. Se la situazione non si dovesse risolvere, le disdette sarebbero inevitabili». Un danno potenziale enorme: gli alberghi contano 3mila posti letto e le seconde case altri 40mila. Anche per questo la sindaca fa sapere che la situazione comunque non si chiuderà così. «Sto aspettando dalla prefettura il permesso per far arrivare in paese una caldaia supplementare e una squadra di manutentori, in modo da essere preparati a eventuali nuove emergenze». Quasi un commissariamento della società che gestisce la centrale: «Chiamiamolo più un supporto – specifica la sindaca -. E comunque non è finita qui, abbiamo già dato mandato ai nostri legali di procedere alla richiesta dei danni. In questi giorni ci stiamo interfacciando con tutte le associazioni di categoria per quantificarli».