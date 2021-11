Centomila visite e operazioni da recuperare

L’elenco è così lungo da impressionare. Va dalla visita più banale per valutare la cataratta, un primo controllo medico a livello generale e arriva a quello per diagnosticare, con appositi esami strumentali, un carcinoma magari in stadio avanzato con la necessità di programmare al più presto un intervento. Spesso salvavita. Oltre alle emergenze provocate dal Covid, nelle agende degli ospedali e dei medici è rimasto un arretrato che affonda le radici in un passato anche precedente la pandemia: con un pregresso supera di gran lunga le 100mila visite e operazioni da recuperare. Per la precisione: 103.185 solo a Torino.

