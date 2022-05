Cento anni per il Gran Paradiso tra lupi, musica, acqua e streghe

La cerimonia ufficiale a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via al lungo programma per il centenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso che offrirà da maggio e sino a fine anno un lungo calendario di eventi; attività per le famiglie, corsi, escursioni e manifestazioni che si snoderanno lungo le sue cinque vallate, da quelle nel versante piemontese, Orco e Soana sino a quella di Cogne, passando per la valle di Rhêmes e la Valsavarenche in territorio valdostano. Durante la cerimonia è stato presentato il libro ufficiale del centenario “Parco Nazionale Gran Paradiso: 100 anni e cento ancora” (Franco Cosimo Panini Editore) che sarà in vendita nei centri visitatori dislocati nelle due regioni e anche il sito www.100anniparchi.it che proporrà tutte le attività, le informazioni turistiche e gli indirizzi per godere al meglio delle bellezze del parco e del suo “gemello”, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio che quest’anno ha spento anch’esso le cento candeline.

In Valle Soana l’appuntamento più importante sarà quello di sabato 2 e domenica 3 luglio che Ronco Canavese dedicherà al lupo, affascinante e misterioso predatore, con attività naturalistiche per bambini e escursioni guidate alla scoperta del suo habitat. Valprato dedicherà al tema delle streghe (le masche in piemontese) cene a base di piatti tipici di montagna e una passeggiata notturna con le fiaccole verso la borgata, famosa per le leggende sulle streghe e l’atmosfera magica. Ceresole Reale sarà il sito della festa per l’acqua, programmata il 12 agosto con escursioni guidate ai Laghi del Nivolet, in compagnia di una guida del parco e di un biologo esperto di conservazione della biodiversità degli ecosistemi acquatici di alta quota. Al pomeriggio un’attività per famiglie e bambini, con osservazione delle molteplici creature che popolano le acque dei torrenti alpini.

Anche la Valle d’Aosta proporrà un nutrito calendario. Fra tutti Cogne e la sua valle la faranno da padroni. Dal 15 al 22 agosto verrà inaugurata la mostra “100 anni di Parco“ nel Museo etnografico Maison Gérard Dayné mentre al Giardino Alpino Paradisia, concerto in onore dei 100 anni del Parco a cura della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale e degli allievi delle scuole del territorio in collaborazione con le guide del parco. Il Giardino Botanico Alpino Paradisia, è situato a Valnontey, frazione di Cogne, si trova a 1700 metri di quota e con una superficie di circa 10mila metri quadrati, ricca di conche ed avvallamenti naturali che consentono di avere le condizioni ottimali per la coltura delle specie montane ed alpine, naturale scenario del massiccio del Gran Paradiso.