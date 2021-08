Il Sottosegretario leghista vuol intitolare un parco di Latina ad Arnaldo, il fratello di Mussolini. Salvini si barcamena, lo difende ma poi nega: «Da noi non ci sono nostalgici». Ma perchè il ciociaro Durigon – nomen non omen – non ha proposto direttamente il Duce? Non è un vero celodurista.