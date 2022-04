Cede la grata nella materna: bimbo precipita per due metri

La grata che si inclina all’improvviso e un bambino di appena cinque anni che cade nel vuoto, per sua fortuna solo per un paio di metri. Senza ferirsi, miracolosamente. Tanta paura ieri mattina nel cortile della scuola dell’Infanzia di via Gioberti 33 dove il cedimento di una grata ha causato la caduta di un bimbo che in quel momento stava giovando in cortile con i suoi coetanei.

Secondo la ricostruzione effettuata a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco, il piccolo – un secondo prima del crollo – stava attraversando il cortile quando la grata si è piegata e lui è scivolato nel vano sottostante. La scuola ha subito allertato i soccorsi che sono intervenuti con la polizia municipale e i pompieri. Il bimbo non ha riportato ferite ma per precauzione, e per ulteriori accertamenti, è stato portato all’ospedale infantile Regina Margherita insieme al papà, chiamato d’urgenza dalla scuola. Gli uffici tecnici del Comune di Torino, con l’assessore all’istruzione Carlotta Salerno, hanno effettuato un sopralluogo nel cortile scolastico e hanno constatato “lo scalzamento di un profilo nascosto della grata non ispezionabile durante i normali controlli di routine”. La grata sarebbe uscita dalla sua sede, senza crollare ma creando una sorta di scivolo che fortunatamente ha accompagnato la caduta del bambino. Evitando che precipitasse.

L’assessore Salerno si è recata prima a scuola e poi in ospedale per accertarsi delle condizioni del bambino, attendendo che venisse dimesso dai sanitari. «Il referto medico ha confermato non esserci alcuna lesione – ha spiegato l’assessore -. Il bimbo sta bene, solo un comprensibile spavento. Con lui c’era la sua famiglia che l’ha atteso e riportato a casa». Ma rimane la grande paura. Dopo il cedimento la grata è stata messa in sicurezza. I vigili del fuoco hanno fatto tutte le ispezioni del caso, saldandola di nuovo. Il cortile sarà regolarmente agibile da lunedì mentre nelle vacanze di Pasqua verranno cambiate tutte le grate. «La sicurezza nelle nostre scuole e dei nostri bimbi – ha dichiarato Salerno -, è una priorità per tutta l’amministrazione e per tutto il personale dell’edilizia scolastica. Stiamo facendo approfondimenti tecnici per chiarire l’accaduto e soprattutto perché incidenti di questo genere non si verifichino. Ringrazio le maestre che si sono dimostrate preparate nella gestione di un incidente, mantenendo la calma e rassicurando il bimbo fino all’arrivo dei soccorsi».