Cecilia e Ignazio presto sposi, c’è l’anello: «Mi ha detto sì»

Questa volta è ufficiale e non il solito spiffero di bottega: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. Dopo 5 anni di amore la coppia ha deciso di andare all’altare e lo ha fatto sapere a tutti anche se per ora non ci sono data e location. Ma la vacanza in un lussuoso hotel dalle parti di Merano, in Alto Adige, è stato occasione buona per fare la classica proposta. Ignazio ha scelto una via tradizionale: si è inginocchiato con l’anello in mano per chiedere a “Chechu” di diventare sua moglie e naturalmente la coppia ha condiviso la notizia, ma soprattutto i video, sul social.

Lei appare con il brillocco all’anulare sinistro dell’argentina e il futuro marito scrive su Instagram: «And… she said yes», cioè ha detto sì alla sua proposta. «Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!», ha aggiunto. Tra le prime reazioni all’annuncio, già migliaia, anche quella di Belen Rodriguez. Nelle sue Stories ha fatto le congratulazioni alla coppia avanzando anche una richiesta: «Auguri ragazzi!!! Sono tanto felice per voi… Evitate di farlo a luglio che si crepa!!! Voglio essere la testimone e lanciare i petali!».

La conferma del matrimonio tra Cecilia e Ignazio apre però un altro capitolo. Di recente lei al Gran Galà del Calcio è arrivata elegantissima in nero, ma con un pancino piuttosto evidente. La presunta gravidanza della sorella di Belen sotto gli occhi di tutti? Forse, anche perché ultimamente ha accusato malesseri vari, in parte condivisi con i suoi fan. Già allora molti avevano immaginato che ci fossero belle notizie in arrivo anche se la coppia aveva mantenuto il più stretto silenzio in attesa eventualmente di un annuncio.

Lei tempo fa a “Chi” aveva risposto così a chi le chiedeva quanto desiderasse diventare mamma: «Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Quando ero piccola giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e che spero accada presto». Ora forse ci siamo.