C’è lo Space Festival: un salto nel futuro tra gioco e scienza

L’Aero Club Torino, il Politecnico di Torino, il planetario Infini.To, la Altec, il Circolo Lettori, Palazzo Madama, il Cinema Ambrosio, il Conservatorio e l’Otium Pea Club a ospitare i numerosi appuntamenti dello “Space Festival – Gioco, scienza e fantascienza”. La kermesse, nuova di zecca e in programma a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre, è il primo evento del settore realizzato in Italia in chiave entertainment per approfondire un mondo di cui ancora si conosce poco, ma che da sempre affascina. Un’iniziativa di Marco Berry – conduttore torinese, autore, attore, illusionista e attore – appassionato di spazio fin dalla tenera età.

«La mia passione per lo spazio – ha spiegato – nasce dalla curiosità e dalla meraviglia che rappresenta questa realtà remota e con questo evento vorrei far condividere e provare al maggior numero di persone quello che provo io quando penso allo spazio, facendolo raccontare e descrivere con un linguaggio divulgativo direttamente dai protagonisti che ogni giorno lo vivono. Non esisteva ancora un festival rivolto alle famiglie e al grande pubblico – ha spiegato ancora – che rendesse fruibile sotto forma di spettacolarizzazione quello che rappresenta lo spazio da tutti i punti di vista, non solo quello della tecnologia. E non potevo che esordire da Torino, città che più di tutte unisce un ecosistema di aziende e poli di ricerca sull’aerospazio tra i più importanti al mondo». Testimonianze, laboratori, conferenze, esposizione di aeromodelli, mostre, simulazioni, proiezioni e altri eventi dal vivo in cui sono state coinvolte le principali aziende dell’aerospazio torinesi – Thales Alenia Space e Altec – e che si rivolgeranno a adulti e bambini. Si indagherà sul volo e le sue origini e ancora, i droni e la realtà virtuale, le missioni di Apollo, la vita degli astronauti, la musica e il cibo, spiegato meglio con gli aperitivi e le cene “stellari”.

Da segnalare, il 30 settembre la conferenza “Esplorazione spaziale: stato e prospettive” a cura dell’astrofisico Roberto Battiston; il 1° ottobre, l’incontro con l’astronauta Maurizio Cheli e il 2 ottobre quello con il primo astronauta italiano (volò nello spazio nel 1992 a bordo dello shuttle Atlantis, ndr), Franco Malerba che racconterà la sua esperienza tra le stelle, mostrando due frammenti originali della Luna e di Marte. E ancora lo spettacolo al planetario “Il sole, la nostra stella”. Agli eventi si potrà partecipare accedendo al sito dedicato (spacefestival.it), registrandosi e prenotandosi.