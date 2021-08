C’è “L’aurora d’Italia” per ricordare il gesto eroico di Pietro Micca

«In un periodo in cui tutti noi siamo chiamati alla responsabilità per affrontare un nemico comune di nome Covid, credo sia ancor più importante ricordare come, nel 1706, i torinesi tutti – popolazione, governanti, clero, nobili e plebei – lavorarono per lo stesso fine, lo stesso obiettivo: contrastare le mire francesi in Piemonte. Sono convinto che quella generazione possa essere di esempio anche oggi!».

A parlare, con passione ed orgoglio evidenti, è il generale Franco Cravarezza, direttore del Museo Pietro Micca che sarà fulcro, dal 28 agosto all’11 settembre, di un intenso calendario di eventi pensati per celebrare due importanti anniversari: il trecentoquindicesimo dallo storico assedio del 1706 e il sessantesimo dalla fondazione del Museo intitolato al minatore ventinovenne che fu «il primo eroe popolare, una figura di martire pre-Risorgimentale il cui ruolo fu subito riconosciuto come emblematico del sacrificio di molti».

Conferenze, visite guidate, annulli filatelici, rievocazioni storiche: sono tante le attività previste nel programma intitolato “L’aurora d’Italia” la cui prima tranche prende l’avvio questo weekend. Si inizia oggi alle 17,30 con “La notte di Pietro Micca”, conferenza tematica curata dallo storico Piergiuseppe Menietti in cui sarà presentata la “mascotte” del Museo ovvero Pietro Miccia, il simpatico personaggio ideato da Vittorio Pavesio per il suo Torino Comics. Il giorno dopo, per ricordare il giovane padre di famiglia che sacrificò la sua vita nel riuscito tentativo di frenare l’ennesimo attacco francese alla Cittadella, saranno visitabili il Museo (dalle 10,30 a mezzanotte), il Rivellino degli Invalidi e il Pastiss (dalle 15 alle 18).

Chi non soffre di claustrofobia potrà così provare l’emozione di percorrere le gallerie di contromina animate dal rumore della battaglia e rivivere l’atto tecnico di Pietro Micca nel dare “fuoco alle polveri”. Sempre domenica, in superficie, interverranno sia i Rievocatori del Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino impegnati nel reclutamento di nuove leve sia il disegnatore Vittorio Pavesio che presenterà la cartolina dedicata all’evento, l’annuLlo filatelico del 60° e la penna “Aurora d’Italia” realizzata per l’occasione dalla Aurora.

Tra le chicche, l’esposizione del “Journalier”, diario manoscritto all’epoca dei fatti da un testimone oculare, e l’intervento dell’architetto Franco Carminati che commenterà gli originali plastici del museo da lui ideati sessanta anni fa. Per tutte le attività, che sono gratuite, è bene prenotarsi telefonando allo 01101167580 o scrivendo una e-mail all’indirizzo info@museopietromicca.it. Ulteriori informazioni sono consultabili su www.museopietromicca.it