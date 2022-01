C’è Juventus-Napoli nella calza della Befana: i numeri del big-match

In attesa delle parole dei protagonisti a parlare della sfida tra Juve e Napoli sono i numeri e le curiosità che ruotano attorno al big match. Sia Allegri sia Spalletti – fermato ieri dal Covid; asintomatico è in isolamento – sono alle prese con diverse defezioni tra casi di virus (ieri in casa Napoli si è aggiunto anche Mario Rui), infortunati (Chiellini e Bonucci su tutti in casa Juve) e calciatori impegnati in Coppa d’Africa. Ma non per questi motivi il big-match di domani – a meno di uno stop da parte dell’Asl – perderà il suo fascino.

Bestia nera: intanto va detto che il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (una sola persa), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4 pareggi, 11 sconfitte) – dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i bianconeri in Serie A (tre).

Fattore campo: la Juve però ha vinto nove delle 10 sfide contro il Napoli all’Allianz Stadium (completa uno 0-1 del 2018, firmato Koulibaly) – dalla stagione 2011/12 i bianconeri hanno ottenuto più successi interni solamente contro Fiorentina e Roma (10).

Amarcord: non è la prima volta che Juventus e Napoli si sfidano in Serie A TIM nel giorno dell’Epifania: il 6 gennaio 1991 ebbero la meglio i bianconeri grazie a una rete di Casiraghi all’87° minuto di gioco (1-0).

Bunker: da novembre in avanti la Juventus ha subito solamente due gol in campionato, mantenendo la porta inviolata in sei partite su otto (tutte le vittorie nel parziale) – nel periodo la squadra bianconera è stata quella che ha ottenuto più clean sheet, al pari dell’Inter, ed è stata quella che ha subito meno gol.

Inseguendo il tris: la Juventus ha vinto con il punteggio di 2-0 le ultime due partite casalinghe di campionato e non arriva a tre successi interni di fila in Serie A senza subire gol da una serie di quattro raggiunta nel marzo 2021.

Rendimento azzurro: il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A (2 vinte, un pari); nel periodo hanno fatto peggio solo Genoa e Salernitana (cinque) – i partenopei hanno subito nel periodo lo stesso numero di sconfitte rimediate nelle precedenti 35 gare di Serie A. In trasferta, però, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata 10 volte nel 2021, più di ogni altra squadra, ma la prima di queste clean sheet è arrivata a marzo dopo che i partenopei avevano subito gol in tutte le prime sei gare esterne di campionato dell’anno solare.

Spalletti vs Juve: la Juve è la squadra contro cui Spalletti ha perso più partite da allenatore in A: sono stati 19 i successi bianconeri, contro le due vittorie.