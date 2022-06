C’è Inghilterra-Italia: «Nessuna rivincita, non vale una finale»

Stasera c’è Inghilterra-Italia. Cambia lo scenario, non sarà Londra ma Wolverhampton, ma sarà difficile non tornare con il pensiero a undici mesi fa, a quella Coppa alzata da Chiellini a Wembley. Solo duecentosettantadue chilometri separano Wembley dal Molineux Stadium di Wolverhampton, dove stasera (ore 20.45; diretta su Rai 1 – arbitra il polacco Marciniak) l’Italia affronterà l’Inghilterra nel terzo incontro della Nations League. In palio stavolta ci saranno soltanto tre punti utili per il Gruppo 3 di Nations League, che vede l’Italia in testa alla classifica e la nazionale di Southgate fanalino di coda del girone.

«Sarà una partita dura – ha detto il ct Mancini – come tutte le gare che si giocano contro l’Inghilterra. Non è una rivincita, questa è una partita completamente diversa da una finale. Poi si gioca qui, dove solitamente non gioca la Nazionale, e a porte chiuse. Sarà un’altra cosa». Quel che è certo è che l’Inghilterra resta una rivale di assoluto livello: «L’Inghilterra ha tanti top player – ha aggiunto -, difficile indicarne solo uno. Con Germania, Spagna e altre quattro o cinque è tra le favorite del Mondiale».

Su chi scenderà in campo: «Non abbiamo ancora deciso chi giocherà – ha sottolineato Mancini annunciando l’impiego di Scamacca al centro del tridente – un po’ di cambi ci saranno sicuramente, dobbiamo valutare le condizioni dei ragazzi che hanno giocato due partite in quattro giorni. Potessimo riuscire a non stravolgere tutto sarebbe meglio. Ma per fare un esempio Cristante ha giocato due gare in quattro giorni e ce n’è un’altra tra tre giorni: è un ruolo particolare e non ci sono troppe scelte, visto che abbiamo Bryan, Esposito e forse Locatelli. I ragazzi più giovani vorrei farli debuttare tutti se ce ne sarà la possibilità».

A chi gli chiede se non sarebbe stato meglio anticipare questo nuovo ciclo azzurro, magari in occasione dei play off Mondiali, il ct risponde: «Era una cosa impossibile da fare, non c’era tempo e non c’era una logica. Abbiamo vinto l’Europeo e dopo un mese e mezzo abbiamo iniziato a giocare. Quella era la squadra che aveva anche iniziato le qualificazioni Mondiali e, a parte Chiellini e Bonucci, si tratta di tutti ragazzi sotto i 30 anni. Anche a Palermo con la Macedonia non è che avessimo in campo giocatori con più di 32-33 anni, erano tutti ragazzi di 27-28 anni».

In futuro in ogni caso ci sarà ancora spazio per i Campioni d’Europa: «Molti di loro ci torneranno utili anche per le qualificazioni europee. Questi ragazzi qui con un po’ di quelli dell’Europeo fanno una bella squadra. Dobbiamo puntare sui giovani, all’Europeo e al Mondiale del 2026 che proveremo a vincere».