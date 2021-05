C’è il Giro d’Italia a Torino: scatta la protesta dei lavoratori ex Embraco [VIDEO]

Il grido di dolore degli operai della ex Embraco di Riva di Chieri in occasione della prima tappa del Giro d’Italia, partito da Torino. L’avevano annunciato e l’hanno fatto: la manifestazione è stata organizzata da Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino per denunciare il drammatico momento che stanno vivendo centinaia di famiglie, per sollecitare le istituzioni.

“Con la manifestazione, sindacati e lavoratori vogliono ribadire la richiesta di incontro urgente al Mise, già inviata dalle segreterie nazionali delle organizzazioni metalmeccaniche, di avviare il progetto Italcomp e di affrontare il tema degli ammortizzatori sociali” avevano fatto sapere ieri i sindacati in una nota.