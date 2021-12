Cdm, niente quarantena dopo un contatto con un positivo per chi è vaccinato da meno di 4 mesi

Il Consiglio dei ministri, terminato in serata, ha discusso il parere del Comitato tecnico scientifico in merito alla questione quarantena dopo un contatto con un positivo al Covid-19: Quarantena eliminata per chi è vaccinato con 3 dosi o per chi ha ricevuto la seconda entro 4 mesi, quarantena ridotta, invece, a 5 giorni con obbligo di tampone per i soggetti vaccinati da oltre 4 mesi con la seconda dose. Nessuna riduzione per i non vaccinati: quarantena di 10 giorni più tampone o di 14 senza tampone.

Stabilite estensioni per il Green Pass Rafforzato: il Cdm ha approvato l’estensione del certificato verde, ottenuto al termine del ciclo vaccinale, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale, per l’accesso ad alberghi, strutture ricettive, impianti sciistici, piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto. Inoltre servirà il Super Green Pass anche per i servizi di ristorazione all’aperto e per le feste.

