James Howells, un 36enne gallese, lotta contro la burocrazia per scavare nella discarica dove è finito il suo hard disc con le chiavi di 7.500 Bitcoin, buttato nell’immondizia dalla sua morosa. Comprensibile la sua rabbia: il valore della moneta elettronica persa è di 350mila euro, anche se non si tratta di risparmi messi faticosamente da parte soldo per soldo, ma di un investimento iniziale modesto moltiplicatosi mostruosamente negli anni con la bolla virtuale dei Bitcoin. Gli auguro di ritrovarli, anche se la notizia avrà di certo scatenato un’orda di cercatori notturni e quella discarica sarà già stata passata al setaccio cento volte. Ma l’episodio mi ha fatto venire in mente il fenomeno comunissimo dei nascondigli domestici dimenticati. Alzi la mano chi non è impazzito qualche volta (e in certi casi anche invano) per ricordarsi dove diavolo aveva nascosto gli ori di famiglia o certi documenti preziosi… Un vecchio muratore specialista in ristrutturazioni mi raccontò una volta di tesoretti in monete e gioielli trovati nei muri e sotto i pavimenti di vecchie cascine. E lui non zappava negli orti e nei cortili… E’ facile perdere i tesori: basta morire improvvisamente (Catlin-a non avvisa) senza averne segnalato il nascondiglio ai parenti. Anche i codici dei conti segreti all’estero fanno parte di quel gioco. Voglio inventare una fiaba natalizia. Vi siete mai chiesti dove prende Babbo Natale i soldi per comprare ogni anno i suoi regali? Semplice. Lui conosce tutti quei nascondigli dimenticati. Manda i suoi folletti in giro per il mondo a scavare, smurare, prendere, e voilà: nessuno se ne lamenterà mai. Così trasforma avarizia e paura in amore e allegria. Buon Natale, cari lettori.

