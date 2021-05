Caso Superlega, Ceferin: “Con Juve, Real e Barcellona non c’è dialogo”

Parla di “atteggiamento shock” da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona, il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin. Dunque, continua il braccio di ferro con gli unici tre club che ancora non hanno ufficialmente rinunciato alla Superlega.

Ai microfoni di Sky Sport, Ceferin ha detto che “con questi club non c’è dialogo, eppure è l’unica via percorribile”. Sulle possibili sanzioni, come l’esclusione dalla prossima edizione della Champions Legue, non si sbilancia: “Non commento, perché il nostro comitato disciplinare è indipendente. Decideranno loro”.