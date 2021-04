Caso Suarez, il filmato integrale dell’esame farsa a Perugia [IL VIDEO]

Nuovi dettagli sull’esame farsa di Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Nell’ambito delle indagini condotte dalla Procura è stato infatti diffuso il video integrale, registrato da una telecamera nascosta installata dalla Guardia di Finanza, della prova di italiano dell’attaccante uruguaiano, che in estate era stato considerato vicino alla Juventus.

L’ESAME: “BAMBINO PORTA COCUMELLA..”

Nelle immagini, che vanno a confermare le registrazioni e tutti i dettagli diffusi già in precedenza, Suarez (di spalle rispetto alla telecamera) dialoga con due esaminatori. Nel corso della prova si ascoltano tutte le frasi già apprese precedentemente nel corso dell’indagine, come “mi piace stare con la famiglia, gioco alla PlayStation con i miei figli”, ma anche una risposta dell’uruguaiano in merito a due immagini che gli sono state poste davanti: “Bambino porta ‘cocumella’, perperoni, frutta e verdura con il carrello”.