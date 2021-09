Caso Eitan, la zia Aya è in Israele: “Obiettivo è riportarlo in Italia”

Novità nel caso del rapimento di Eitan Biran, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone nello scorso mese di maggio.

A parlare questa volta è stato lo zio paterno del bambino, Or Nirko, che ha comunicato tramite un portavoce che la moglie Aya “è partita per l’Israele”. L’obiettivo è “il rientro di Eitan in modo pacifico e senza ritardi”. La donna è accompagnata da funzionari diplomatici per tutelare la sua salute: lo ha detto un portavoce della famiglia, con la zia che ora dovrà rispettare un periodo di quarantena.