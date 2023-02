Caso Cospito, di nuovo minacce ad Appendino: “La scorta non ti basta più”

Ancora minacce all’ex sindaca di Torino, oggi deputata M5s, Chiara Appendino. Sul web tornano a circolare frasi inquietanti come “Appendi Appendino” o “la scorta non ti basta più”. Una storia già vista in passato, da ricollegare ad ambienti anarchici. Durante il suo mandato da prima cittadina del capoluogo piemontese le fu anche assegnata una scorta.

SOLIDARIETA’

In tanti, e di ogni colore politico, hanno manifestato la propria vicinanza ad Appendino. “Se qualche vigliacco dalla tastiera infuocata pensa di poter impaurire Appendino e la comunità del M5S si sbaglia di grosso. Nessun passo indietro di fronte a intimidazioni eversive rivolte ai nostri portavoce e ai rappresentanti delle istituzioni democratiche” ha scritto su Twitter il presidente grillino Giuseppe Conte.

“Esprimo solidarietà e vicinanza all’onorevole Chiara Appendino per le vili, inqualificabili, minacce di cui viene fatta oggetto. Di fronte a manifestazioni violente ed eversive non bisogna mai arretrare, tacere, o esitare. Oggi questo principio vale ancor di più dal momento che attraversiamo una fase particolarmente delicata, che richiede spirito di unità e senso di responsabilità” ha dichiarato Augusta Montaruli (FdI), sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una nota: “Minacce alle Istituzioni, componenti del Governo e del Parlamento sotto scorta, aggressioni a Forze dell’ordine e giornalisti: il clima di odio e violenza peggiora giorno dopo giorno, riportandoci indietro nel tempo, ad anni bui che mai vorremmo rivivere. E’ necessaria una risposta ferma dello Stato ma anche un abbassamento dello scontro politico. Alla parlamentare del M5s Chiara Appendino giunga la mia sincera solidarietà”.

Si è fatto sentire anche il gruppo del Pd a Montecitorio: “Le deputate e i deputati del Pd esprimono piena solidarietà alla collega Chiara Appendino per le ignobili e insensate minacce di cui è stata bersaglio. Siamo con lei, contro ogni cedimento verso qualsiasi forma di violenza e intolleranza”.