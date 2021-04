Case occupate: «Ora sgomberi». Locali dismessi per l’accoglienza

Fabbricati in disuso o spazi dismessi, di proprietà di Atc, da utilizzare come sistemazione temporanea per risolvere l’emergenza sgomberi. È la carta che si gioca l’Agenzia di corso Dante in una lettera inviata alla prefettura, alla Regione Piemonte e al Comune di Torino. Al momento risultano essere 177 gli alloggi occupati abusivamente. Pochi se si pensa che il totale degli appartamenti è 18.512, tanti se si pensa alla velocità con cui – ultimamente – gli stessi vengono presi di mira. Tanto da persone senza dimora quanto da sfrattati. Ma c’è un caso che allarma più degli altri ed è quello delle famiglie rom. Benché il Comune dichiari che non ci sia alcun collegamento tra le occupazioni delle case popolari e lo sgombero di via Germagnano, la realtà – almeno agli occhi dei cittadini – appare ben diversa.

Bombe a orologeria

A Torino ci sono vere e proprie bombe a orologeria. Come corso Lecce dove si segnalano quattro occupazioni, via Dina, corso Salvemini ma anche Vallette e Lucento. Il vero dramma, però, si consuma ormai giornalmente in Barriera di Milano dove le case occupate sono 62. Di queste 51 con minori, tre con presenza di disabili, tre con presenza di donne in gravidanza, cinque con soli adulti che non sono stati subito sgomberati perché risalenti al primo lockdown. Le palazzine attenzionate sono quelle di via Bologna 265, via Gallina 3, via Ghedini 12 e 19, via Maddalene 30 e 34. Tutte al centro, per altro, di una petizione degli inquilini regolari che da settimane invocano lo sgombero. Grave da tempo, e monitorata da tutte le istituzioni, è anche la situazione dello stabile di via Aosta 31, in zona Aurora.

L’appello

«Ridurre i tempi, aumentare il numero di alloggi assegnabili, garantire la custodia delle unità abitative» è la richiesta del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano. Mentre Raffaele Petrarulo, Fi, invoca «interventi di sicurezza» a poche ore dall’ultimo tentativo di occupazione, in corso Toscana. A salvare le case Atc oggi sono gli allarmi (una spesa per ora pari a 50mila euro) ma per il presidente Emilio Bolla non può bastare. «Il ripristino della legalità è da considerarsi urgente – spiega Bolla -. Per questo abbiamo messo a disposizione alcuni nostri spazi, in periferia, che potrebbero ospitare ospitare in via temporanea i nuclei familiari che oggi occupano le nostre case».