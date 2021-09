Cascina in fiamme: bruciati due capannoni e una struttura. Morte tre mucche

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo da ieri sera in località Sant’Antonio a Castellamonte, nei pressi della provinciale per Bairo, per l’incendio di una cascina. Sul posto, oltre ai pompieri dei distaccamenti di Ivrea e Torino “Stura“, sono giunte anche squadre dei volontari di Mathi, Volpiano, Castellamonte, San Maurizio Canavese, Rivarolo, Borgone, Santena, Nole e Cuorgnè.

FIAMME DIVAMPATE NEL FIENILE

Secondo i primi accertamenti sembra che l’incendio sia divampato nel fienile (per cause ancora in corso di accertamento) e che sia stato stato alimentato dalle rotoballe di fieno stoccate all’interno della struttura.

MORTE TRE MUCCHE

Circa 1.800mq di superficie sono state attaccate dalle fiamme (il rogo ha danneggiato 2 capannoni e una struttura per la vendita dei prodotti) che al momento, sia pur non domate del tutto, sono comunque sotto controllo. Sono ora in corso operazioni di smassamento e bonifica. Più di cento mucche sono state allontanate dalla stalla ma per tre bovini non c’è stato nulla da fare.