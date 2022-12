Casa Teatro Ragazzi, i sogni dell'”Illusion Magic Show”

Diciannove repliche, tra pomeridiane e serali, e una serata speciale a Capodanno per rendere magiche le festività natalizie. Succede alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani che da lunedì 26 all’8 gennaio porterà al pubblico di corso Galileo Ferraris 266, illusioni e divertimento con l’“Illusion Magic Show”, spettacolo prodotto da Muvix Europa in collaborazione col Circolo Amici della Magia di Torino. Ed è proprio da lì, dal circolo che ha dato i natali artistici a personaggi come Arturo Brachetti, Alexander e Luca Bono, un circolo che quest’anno compie mezzo secolo di vita, che provengono i protagonisti dello spettacolo, i maghi. Cinque maghi, con diverse specialità, si va dall’illusio – nista, al mentalista, passando per il ventriloquo, ma con un unico scopo: sorprendere gli spettatori. E lo farà il miglior mago del mondo, Alberto Giorgi, consacrato tale in quanto vincitore nel 2018 dell’Oracolo d’Oro al Festival Internazionale di Illusionismo di Valladolid. L’Alchimista, suo nome d’arte, farà “scomparire” con le sue incredibili macchine sceniche ed effetti visuali imprevedibili la sua partner Laura, con cui ha conquistato importanti riconoscimenti. Lo farà Arturo Il Mago, ovvero Corrado Gerbaudo, clown e fantasista dalle mille sfaccettature. Lo farà la coppia Gì & RAF. “ Gi” insolente, ma deliziosa giraffina già protagonista negli studi di “Tú sí que vales” e “I Soliti Ignoti”, cui presta la voce il talentuoso ventriloquo Rafael. Infine, lo farà il Maestro di cerimonia Antonio Argus, brioso mentalista che fonde carisma, ironia e abilità e porta sul palco un’interpretazione del mentalismo contemporaneo del tutto originale, alla scoperta dei labirinti mentali degli spettatori. Non ci sarà, invece, come inizialmente previsto, Marco Aimone, presidente del Circolo Amici della Magia, impossibilitato a partecipare a causa di un infortunio. Saranno 75 minuti di meraviglia e divertimento.