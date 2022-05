I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo dalle ore 13:35 a Bricherasio, nel Torinese, in via Molarosso 53 per l’incendio del tetto di una casa.

Sul posto squadre: 71 Pinerolo, Autoscala Pinerolo, Volontari Torre Pellice, Autobotte Volontari Rivoli, Autobotte Centrale. Il tetto, di superficie di circa 200 metri quadri, è crollato già in buona parte rendendo il mansardato inagibile.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++