Carotaggi per il Ponte Mosca: via ai cantieri entro fine anno

Pur con qualche comprensibile ritardo dovuto alla pandemia, sono partiti nei giorni scorsi gli attesi carotaggi nell’area Ponte Mosca di lungo Dora Firenze e via Aosta, nel quartiere Aurora. Una storia iniziata oltre un anno fa ma poi finita in stand by (come molti cantieri, va detto) a causa dell’emergenza Covid. Dopo oltre vent’anni di abbandono, e due bandi andati deserti, si comincia a muovere qualcosa lungo l’ex terreno della Città Metropolitana. I mezzi all’opera stanno scavando per verificare la sicurezza del terreno. «Una fase preliminare – dichiara il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, a cui speriamo segua l’intervento definitivo che potrebbe ridare luce a un altro buco nero del quartiere Aurora». L’area oggetto dell’intervento è di circa 30mila metri quadrati, pari addirittura a quattro campi da calcio.

IL PROGETTO

Il progetto è del gruppo The Student Hotel che per il quartiere Aurora ha messo sul banco un investimento pari a 65 milioni di euro. Il progetto porterà alla nascita di un urban campus che verrà dotato di 525 camere, 2mila metri quadrati di Collab e un hub per i coworking. Oltre a un auditorium con cinema serale, un rooftop bar con piscina con tanto di vista mozzafiato e un nuovo parco urbano. Il campus sarà una struttura polivalente, aperta 24 ore su 24, un incubatore di attività, eventi, mostre, manifestazioni culturali e ricreative. «Finalmente – spiega il capogruppo di Fdi della Sette, Patrizia Alessi, autore di molte interpellanze -, si inizia vedere un inizio di lavori di riqualificazione dopo decenni di degrado. Speriamo non ci siano intoppi e che possano procedere in fretta».