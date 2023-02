Caro-bollette, chiesa al freddo. Il parroco: «Costi troppo alti»

La protesta ha iniziato a montare dapprima sui social. «La chiesa è gelida, il parroco faccia qualcosa altrimenti noi fedeli seguiremo la messa in tv», hanno scritto i parrocchiani su Facebook. La chiesa in questione è la parrocchia di Santa Rita. Il santuario, a detta dei fedeli che lo frequentano durante le funzioni religiose, sarebbe una specie di “ghiacciaia”. Una polemica che sui social ha trovato molto seguito, con tanti utenti che su un gruppo di Santa Rita si lamentano, appunto, per il gelo. Freddo che si sentirebbe specialmente durante la funzione al sabato. Tuttavia, dietro le temperature rigide percepite all’interno del santuario c’è un motivo. Anzi, 13mila buoni motivi. La parrocchia, infatti, nel mese di dicembre appena trascorso ha ricevuto una maxi-bolletta per il riscaldamento: appunto 13mila euro. «Abbiamo cercato di contenere i consumi per questo motivo – spiega don Mauro Rivella, il parroco di Santa Rita -. Parliamo di un aumento considerevole, a dicembre 2021 la bolletta era di 9mila euro». Don Mauro sta comunque già correndo ai ripari: «Ho dato disposizione di anticipare l’accensione del riscaldamento. Purtroppo questi sono giorni particolari, i più freddi dell’anno, speriamo di non avere più questo problema con temperature un po’ più miti». Insomma, il parroco in queste settimane ha fatto di necessità virtù anche perché, di offerte in più a messa per tenere al caldo il santuario, non ne vuole sentire parlare. «Ai miei parrocchiani non chiedo nulla. Purtroppo la chiesa è molto grande, quindi non è tanto facile scaldarla tutta». E nemmeno tanto economico.