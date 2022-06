«Carnevale nel borgo nel 2023 a 20 anni dalla sfilata dei carri»

Riportare la gioia del grande Carnevale di comunità in quel di Borgo Vittoria, a quasi vent’anni dall’ultima apparizione dei carri lungo le strade. Non un sogno ma il progetto su cui sta lavorando il Tavolo sociale con la partecipazione di Roberto Orlandini, presidente del centro di documentazione storica della Circoscrizione 5 che proprio durante la pandemia ha compiuto i suoi primi 20 anni di vita.

L’idea è quella di mettere assieme gruppi, associazioni, società sportive, parrocchie, scuole e negozi per organizzare delle manifestazioni (diffuse sul territorio) della durata di un paio di settimane con una parata finale, magari coincidente con la festa di via Chiesa della Salute. «Per ora è solo una bozza e niente di più – racconta Orlandini -. Il piano di lavoro deve essere definito e condiviso con la Circoscrizione 5. Chiaro che è necessario partire con largo anticipo per cercare di coinvolgere più soggetti possibili». Cercando di ammortizzare i costi e usando, per esempio per i carri allegorici e le maschere, materiali di recupero. «Coinvolgere gli studenti potrebbe rivelarsi un’ottima idea, senza dimenticare realtà come il Mufant e la nuova Fossata che potrebbe mettere in campo idee originali. Magari con un aggancio a culture differenti dalla nostra» ribadisce Orlandini. Negli anni prima del Covid, lo stesso Tavolo sociale aveva organizzato numerose attività nel quartiere. Come la sfilata contro la nuova rotonda di piazza Baldissera (che ai tempi viveva in conflitto con corso Venezia aperto a metà) e il corso di maschere di cartapesta nell’oratorio con i bimbi della scuola Franchetti, propedeutico – anche quello – a una sfilata.