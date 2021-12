Carenze igienico-sanitarie e mancate sanificazioni Covid, sospesa l’attività di un ristorante di corso Lepanto

Giovedì scorso gli agenti del commissariato San Secondo, in collaborazione con personale della stazione carabinieri Borgo San Secondo, della polizia municipale I sezione Centro e dell’Asl Spresal, hanno controllato un ristorante in corso Lepanto. Accedendo al locale, gli agenti hanno sorpreso uno dei titolari con la mascherina indossata in modo non adeguato mentre un dipendente ne è risultato totalmente sprovvisto. Entrambi sono stati sanzionati per un importo di 400 euro ciascuno.

L’esercizio commerciale è risultato carente sul piano igienico-sanitario: l’ultima sanificazione dettata dai protocolli Covid-19 era stata effettuata nel maggio dello scorso anno, motivo per cui è scattata una sanzione di 400 euro. Inoltre, la diffusa sporcizia nel locale della cucina e la mancanza dell’indicatore di temperatura su uno dei frigoriferi hanno determinato una sanzione amministrativa di oltre mille euro. Alla luce di ulteriori irregolarità riscontrate, sono state elevate tremila euro di sanzioni e si è proceduto all’immediata sospensione dell’attività sino al ripristino dei locali.

Un secondo controllo è stato effettuato in un bar in corso Rosselli, dove alla titolare sono state comminate 1600 euro di sanzioni, causate dall’utilizzo non corretto o mancato della mascherina e per aver permesso l’ingresso a un cliente privo di green pass. Quest’ultimo e un dipendente sono stati sanzionati per un importo di 400 euro ciascuno.